ADSOD Başkanı Şirin: "Devletimizden destek bekliyoruz"

Adana Düğün Saloncular Organizasyon Derneği’nin (ADSOD) genel kurulu yapıldı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleşen genel kurulda konuşan ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlerin sorunlarına dikkat çekti.

Şirin, müzisyenlerin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. İşletmelerimizin birçoğu ekonomik olarak çok fazla zarar gördü. Kontrollü normalleşme adımları belirsiz süreli, uzun vadeye yayılacaksa devletimizden kaparo iadeleri, kira personel ve işletme giderleri, bekleyen kredi ve çek ödemelerimiz gibi ekonomik olarak bizi zorlayan tüm konular için devletimizden destek bekliyoruz" dedi.