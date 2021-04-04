banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi
Devlet Bahçeli'den bildiri tepkisi

Adana’ya bal ormanları kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Adana’da bal ormanları kuracaklarını söyledi.

ADANA 04.04.2021, 13:33
2
Adana’ya bal ormanları kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Adana’da bal ormanları kuracaklarını söyledi.

Balcı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Şaban Güneri ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile birlikte Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız’ı ziyaret ederek bölgede bal ormanları kurulması konusunda istişarelerde bulundu.

Adana bölgesinde en çok arıcı ailesinin Kozan’da ikamet ettiğini belirten Zararsız, "Arıcılarımızın çoğu gezgin arıcı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adana bölgesine yeni bal ormanları tesis edilmesi halinde bölgede kaliteli bal üretilmesine katkı sağlanacak. Arıcılık daha da gelişirken üretici daha iyi gelir elde edilecek” dedi.

Zararsız, yeni bal ormanları içerisine lavanta, akasya, harnup, kekik, biberiye gibi bitkilerin ekilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgür Balcı ise "Adana’dan Tufanbeyli’ye kadar olan orman alanlarındaki boş yerleri ne kadar zenginleştirirsek bal verimi de o kadar artacak" dedi.
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu