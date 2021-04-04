Adana’ya bal ormanları kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Adana’da bal ormanları kuracaklarını söyledi.

Balcı, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Göçer, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Şaban Güneri ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile birlikte Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız’ı ziyaret ederek bölgede bal ormanları kurulması konusunda istişarelerde bulundu.

Adana bölgesinde en çok arıcı ailesinin Kozan’da ikamet ettiğini belirten Zararsız, "Arıcılarımızın çoğu gezgin arıcı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adana bölgesine yeni bal ormanları tesis edilmesi halinde bölgede kaliteli bal üretilmesine katkı sağlanacak. Arıcılık daha da gelişirken üretici daha iyi gelir elde edilecek” dedi.

Zararsız, yeni bal ormanları içerisine lavanta, akasya, harnup, kekik, biberiye gibi bitkilerin ekilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgür Balcı ise "Adana’dan Tufanbeyli’ye kadar olan orman alanlarındaki boş yerleri ne kadar zenginleştirirsek bal verimi de o kadar artacak" dedi.