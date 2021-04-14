Adana’nın yolları yenileniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin bir çok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla Adana’nın bulvar, cadde, bağlantı ve köy yollarını daha konforlu hale getiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarımında başlattığı hamleyi sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın üzerinde durduğu yol yapım çalışmaları kent merkezi ve kırsalda aralıksız sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Türkmenbaşı Kavşağı’nda otoban bağlantısı, Karaisalı Salbaş’ta asfalt ve yama, Seyhan Dörtağaç Mahallesi’nde 6,5 kilometrelik yolda asfalt öncesi hazırlık, Yüreğir 2. Bölge köy bağlantı yollarında da sathi kaplama önce hazırlık çalışmaları yapılıyor.

Köy ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmaları vatandaşı mutlu ederken, Adana’nın şehir içi trafiğinde sorunlara neden olan Türkmenbaşı Kavşağı’ndaki otoban bağlantı yolu çalışmaları da tamamlandığında, şehir içi trafik akışını olumlu etkileyecek.