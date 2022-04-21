Adana’nın tescilli kebabını dünyaya tanıtıyor

Adanalı kebapçı Uğur Aydın, sosyal medyayı aktif kullanarak Adana Kebabının tanıtımı için yoğun çaba harcıyor. Videoları milyonlarca izlenmeye ulaşan Aydın, “Hem Adana’nın güzelliklerini hem de Adana Kebabını tüm dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Uğur Aydın, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak yaptıkları işi en doğru bir şekilde milyonlarca insana ulaştırıyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine giden Aydın, gittiği yerde Adana Kebap yaparak sosyal medyada paylaşıyor ve tescilli Adana Kebabının tanıtımı için yoğun çaba harcıyor. Ülkenin turistik mekanlarında kebap yapıp bu anları da videoya çeken Aydın, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere birçok ile ekibiyle giderek kebap pişirdi ve bu anları videoya çekti.

Bu videolar ise pandemi döneminde sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğenildi.

Uğur Aydın, “Kentimizin sadece gastronomide değil kültür turizminde de öne çıkması için oldukça önemli çalışmalar yürütüyoruz. Adanamızın bilinmeyen özelliklerini, keşfedilmemiş bölgelerini sosyal medya aracılığıyla milyonlarla paylaşıyoruz. Bölgemizin doğal güzelliklerini yansıtan yaylalara çıkıyor, ilçelere gidiyor, çektiğimiz videoları sosyal medyada yayınlıyoruz. Bu videolarla restoranımıza gelen turistlere rehberlik ediyoruz” diye konuştu.