Adana’nın tarihi mirası "Seyhanspor" belgesel oluyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin milli kurtuluş mücadelesinde önemli görevler üstlenerek, Kuva-yi Milliye ruhuyla düşmana direnen ve Adana’nın Fransız işgaline karşı kurtuluşunun teşkilatlanma merkezi olan Seyhanspor’un, kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla hazırlanan ‘Cumhuriyet Çocukları’ belgeseline destek vereceğini açıkladı.

Vefatından önce son 30 yıl Seyhanspor’un efsane Başkanı Osman Yereşen’in torunu Ahmet Reha Yereşen’in Alman Lisesi’den okul arkadaşı olan Bakan Ersoy; Seyhanspor heyetini kabul etti. Aynı zamanda Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Reha Yereşen’in aldığı randevuda görüşmeye Seyhanspor Kulüp Başkanı Zekeriya Turanbayburt, Ahmet Reha Yereşen, belgesel yönetmeni Zafer Özgentürk ve yönetmen yardımcısı Cem Güzel katılarak; Seyhanspor’un kuruluşundan bugüne tarihi süreci ve belgesel projesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve toplantıda hazır bulunan Sinema Genel Müdürü ile diğer Bakanlık yetkililerine bilgi verdiler.

Belgeselin içerik olarak zenginleştirilmesi ve olgunlaştırılmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, böyle değerli bir çalışmanın geleceğe sunulmasının Türkiye’nin kültürel yapısı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Seyhanspor Kulübü Başkanı Zekeriya Turanbayburt, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bende bu vakayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur’ sözüne ev sahipliği yapan Ahmet Remzi Yüreğir başta olmak üzere emperyalizme karşı mücadelenin bayrağını yükselterek Seyhanspor’un bugünlere gelmesini sağlayanlara minnet borcumuzu ödemek için böyle bir belgesel hazırladık. Bu belgeselin geleceğe taşınması adına bu çalışmaya destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Reha Yereşen de, Seyhanspor’un Adana’nın tarihi mirası olduğunu ifade ederek, "Seyhanspor Kuvâ-yi Milliye’dir. Seyhanspor emperyalizme karşı olup yerli ve milli olmaktır. Seyhanspor Ülkeyi sevmek, Millete bağlılık, Devlete sadakattir. Seyhanspor Atatürk’ün yolunda, gösterdiği hedeflere koşmaktır ve O’nun belirttiği ‘ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözüne layık olurcasına dürüst ve centilmen olmaktır. Seyhanspor rekabetçi değil yetiştirici amaçlı yine Büyük Önder’in ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ‘sözünün gereği; Adanalı Türk gençlerinin iyi yetişmelerini amaçlamış bir spor kulübünden öte bir eğitim kurumudur. Ve son olarak Seyhanspor Adana’ya aşk ve sevgi ile bağlılıktır" diye konuştu.