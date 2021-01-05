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Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

ADANA 05.01.2021, 11:35
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Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı.

5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle Atatürk Parkında tören düzenlendi. Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, böyle bir kentin vatandaşı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin her karışı kolay kurtarılmadığı gibi Adana da çok kolay kurtarılmadı. Çok büyük acılar çok büyük cefalar ve çok ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldı. Atatürk Güneyde ordu komutanlığından istifa ettikten sonra Ankara’ya İstanbul’a geçerken Adana’ya uğrar ve Adana’da Şakirpaşa konağı dahil birkaç yerde toplantı yapar ve burada kurtuluş mücadelesinin olacağı hissine varır. Ardından Pozantı’da direnç ovaları kurma talimatı verir. Bir süre sonra Ermeniler yerli halkı katletmeye başlar. yerli halka çok acı çektirir. Ama çok sayıdaki milli kuvvetler onlara karşı direnir. Büyük acı çeken ve katliama uğrayan Türkmenler Atatürk’ün de talimatına uymak için Pozantı’ya yavaş yavaş girerler. Orada Türkmenler misafir edilir ve başlarına bir şey gelmeden Pozantı’ya gitmeleri sağlanır. Kuvayi Milliye kuvvetleri çok az sayıda olmasına ve silah açısından zayıf olmalarına rağmen Fransız kuvvetlerini zayıflatırlar. Yenileceklerini anlayan Fransızlar ek kuvvet gönderirler ama o ek kuvvetlerde buradan giden Türkmen atalarımız dedelerimizin kıstırmasıyla imha edilir. Böylece Adana’nın kurtulmasına da yol açar 5 Ocak Adana’nın kurtuluşudur ama ulusal kurtuluş mücadelesinde de önemli rol oynar” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisikletçileri, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Süleyman Elban’a teslim etti. Elban bayrağı öperek teslim aldı.

Öte yandan Özel Harekat Polisleri tarafından da çevredeki binaların damlarında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
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