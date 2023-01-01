Adanalılar, 2022’yi kebap yiyerek uğurladı

Adanalılar, 2022 yılının son günü kebapçıları doldurdu.

Adana’da vatandaşlar 2022 yılının son günü kebapçılara akın etti. Kentte hizmet veren Cihangir Kebap’ta 31 Aralık akşamı için rezervasyon alınırken gece için boş masa kalmadı. Vatandaşlar yılın son gününde aileleriyle birlikte kebap yedi.

Kebapçı Cihangir Korkmaz, boş masaları kalmadığını belirterek, “Birkaç gündür rezervasyonlar yapıldı. Tüm şubelerimizde de durum bu şekilde. Adanalılar yeni yılda da kebaptan vazgeçemedi. Bu durumdan memnunuz teşekkür ediyoruz” dedi.