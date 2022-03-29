Adanalı Sude Naz Milli Takıma davet edildi

AGİAD Ortaokulu Basketbol Takımında oynayan Sude Naz Sevim, U14 Yıldızlar Milli Takım kampına davet edildi.

Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Ortaokulunda öğrenimine devam eden Sude Naz Sevim, okulu aracılığı ile Ayyıldızlı formayı giymeyi hak kazandı. Aynı zamanda Adana’daki Atlas Tiger sporcusu da olan Sude Naz Sevim, kulübünün ve okulunun gururu oldu. Takım arkadaşları milli basketbolcuya başarılar dileyip, gelecekte de Milli Takımın vazgeçilmez sporcusu olacağına inançlarının tam olduğunu söylediler.

Sude Naz Sevim ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Her sporcunun hayali milli formayı giymektir. Benim hayalimde buydu ve gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Bana emek veren antrenörlerime, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ediyorum” dedi.