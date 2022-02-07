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Adanalı sporculardan tarihi başarı

Adanalı TOHM ve SEM sporcuları, 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen U20 ve U18 Salon Türkiye Atletizm Şampiyonalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

ADANA 07.02.2022, 13:42
Adanalı sporculardan tarihi başarı

Adanalı TOHM ve SEM sporcuları, 2-6 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen U20 ve U18 Salon Türkiye Atletizm Şampiyonalarında 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Adana TOHM Koordinatörü Mehmet Çekem müsabakalar sonrasında yaptığı açıklamada, “Adana TOHM ve SEM Merkezlerimizde göreve geldiğimizi günden bu yana, akademik koordinatörlerden de destek alarak tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde uyguladığımız bilimsel temellere dayanan antrenman programlarıyla, şahıslar üzerinden kazanılan gündelik başarılar yerine, sisteme dayalı geleceğin olimpiyat şampiyonlarının temellerini atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız TOHM merkezlerine çok önem veriyor ve hiçbir desteği esirgemiyor. Yerelde de İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar, sporcularımızla çok yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarımıza hızlıca cevap veriyor. Bunların sonucu olarak ta sporcularımız daha iyi bir motive ve disiplin içerisinde çalışmalarını yürütüyor, dolayısıyla da başarıların gelmesi kaçınılmaz oluyor. Ben buradan başta Bakanlığımız olmak üzere, Gençlik Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a, Tecrübeli antrenör arkadaşlarımıza, sporcularımıza sonsuz destek veren kıymetli ailelerine ve başarıların mimarı değerli sporcu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.”

"Sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor"

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, elde edilen başarıların ardından duygularını dile getirdiği konuşmasında şunları söyledi.

“Bilindiği üzere Türkiye’nin bir çok yerinde faaliyet gösteren TOHM ve SEM Merkezleri, ülkemizin marka sporcular yetiştirmesi noktasında önemli roller üstleniyor. Bu merkezlerde spora kazandırılacak gençlerimiz, sadece Türkiye’nin sportif başarısını arttırmakla kalmayacak. Gelecek nesillerin sporla bütünleşmesi ve Türkiye’de sporun bilimsel veriler ışığında başarının kaçınılmaz kılınması adına da büyük önem taşıyor.

Bu bağlamda sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi gururlandırmaya devam ediyor olsa da bizim açımızdan çokta sürpriz sayılmaz. Çünkü deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde onların disiplinli ve özverili çalışmalarının en yakın şahidiyiz. Kazanılan 10 madalyanın sahibi sporcularımızı yürekten kutluyor, devamı olimpiyat madalyası olsun diyorum. Bu vesileyle sporcularımızın başarılarında emeği olan kıymetli antrenörlerimizi ve değerli ailelerini de tebrik ediyorum.”

Adanalı sporcuların madalya sıralaması şu şekilde:

Cumali Özbek; 4 mt’lik derecesi ile U18 Salon Sırıkla Atlama Türkiye Şampiyonu.

Demirhan Özmen; U18 60 mt Engelli Koşusunda 8,07’lik derecesi ile Salon Türkiye Şampiyonu.

Nafiya Alişan Gülle Atma Branşında U18 Salon Türkiye Atletizm Şampiyonu.

Mehmet Sait Işık; U18 Gülle Atma Kategorisinde Türkiye 3.sü.

Metin Aras; U18 Salon Türkiye Atletizm şampiyonasında Uzun Atlama Branşında 6,48 mt’lik derecesi ile Türkiye 3.sü.

Erdem Tilki; Sırıkla Atlama Branşında U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonu

Azra Akyüz; Sırıkla Atlama Branşında U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonu

Zeynep Kaya; 60 mt Branşında U20 Salon Türkiye Atletizm Şampiyonada Türkiye 2’ncisi

Fatih Şahin; Sırıkla Atlama Branşında U20 Salon Atletizm Türkiye 3’üncüsü

Ece Sert; Sırıkla Atlama Branşında U20 Salon Atletizm Türkiye 3’üncüsü

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