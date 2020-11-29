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Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti

Adana’nın en eski sanayicilerinden Hacı Oğuz hayatını kaybetti.

ADANA 29.11.2020, 13:52
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Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti
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Adana’nın en eski sanayicilerinden Hacı Oğuz hayatını kaybetti.

Adana Hacı Sabancı OSB’nin ilk ibadethanesi olan, ‘Hacı Oğuz Camii’ni yaptıran Hacı Oğuz’un (82) vefatı sevenlerini üzdü.

Oğlu Osman Nuri Oğuz’un, “Öbür dünyadan tekrar geri gönderseler babam eve değil, fabrikaya dönmek ister” diyerek çalışkanlığına vurgu yaptığı Hacı Oğuz düzenlenen törenle toprağa verildi.
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