Adanalı kebapçıdan bayram öncesi depremzedelere destek

Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Ramazan Bayramı öncesi binlerce depremzedeye erzak dağıttı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana her ile tek tek giderek depremzedelere destekte bulundu. 11 ilde ki depremzedelere kebap yapan Aydın, son olarak da Ramazan Bayramı öncesi erzak kolisi hazırlattı. Hatay’a giden Aydın ve ekibi burada çok sayıdaki depremzede aileye erzak kolilerini ulaştırdı. Ayrıca Yaşar Aydın, çocuklara oyuncaklar da dağıttı.

Desteklerini sürdüreceğini belirten Yaşar Aydın, “Buradaki insanlar tekrardan eskisi gibi evlerine geçip işlerinde çalışmaya başlayana kadar yardımlarım devam edecek. Ben kimseden karşılık bekleyerek yardım etmiyorum, bir hayır duası yetiyor. Bütün yardımları kendi cebimden yapıyorum ve bu dağıtımlar inşallah diğer esnaf arkadaşlarımıza da örnek olur. Bu felaketi el birliğiyle atlatacağız. Depremzedelerin mutluluğu her şeyden önemli” diye konuştu.

Depremzede vatandaşlar ise erzak dağıtımları için Yaşar Aydın’a teşekkür etti.