Adanalı kasaplar belediye mezbahası istiyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, modern bir belediye mezbahası istediklerini söyledi.

Yağmur, yaptığı açıklamada, mezbaha harici kesim yapmanın yasak olduğuna, ihlal eden kasaplar hakkında suç duyurusunda bulunulacağına ve 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılabileceğine dair kararın Seyhan Belediyesince kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

Karara tepki gösteren Yağmur, Adana’ya modern bir mezbaha yapılması gerektiğini belirterek, “Tarım ve Orman Müdürlüğü şuana kadar hiçbir belediyeye mezbaha yapılması için başvuruda bulunmadı. Biz modern belediye mezbahası istiyoruz. Belediyenin parası yoksa bize arsa tahsis etsin biz Adana Kasaplar Odası olarak yapmaya hazırız. Çukurova bölgesindeki esnaf buraya gelemiyor. Bu esnaf nerede koyununu satacak, nerede koyununu kesecek” diye konuştu.

Adana’da bulunan mezbahaların ruhsatsız olduğunu öne süren Yağmur, “Şuanda Adana’da bulunan hiçbir mezbaha onaylı değil. Hepsi ruhsatsız. O zaman çıksınlar bu etlerin hepsi sağlıksız desinler. Marketlerde hazır kıyma bulunması yasak deniyor ama denetim yok. Bütün marketlerde hazır kıyma var” dedi.