Adanalı çocuklar sulama kanalları yerine havuzda yüzme öğreniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile yüzme öğrenen çocuklar kursa yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, sulama kanallarında değil havuzda yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Kozan’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yüzme kursu açıldı. Antrenörler eşliğinde sabah 09.00’da başlayan eğitimler gün boyu sürüyor. Yaz sezonu boyunca açık kalacak olan kurstan geçtiğimiz yıl 3 bin çocuk yararlandı.

Kurşun açılışında konuşan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Gençlerin sağlıklı şekilde spor yapmaları için Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün hizmet alanı içerisine portatif yüzme havuzu kuruldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bütün okullarda verilecek eğitim duyuruldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin öğrenci bu eğitimlerden yararlandı. İstekli olan öğrencilerimize yüzme eğitimi verildi. Kozan açısından önemli bir proje bu. Kurs vasıtasıyla böyle bir eğitimin verilmesi lise dönemine kadar bütün çocuklarımızın yüzme öğrenmesine vesile oluyor. Böylelikle öğrencilerimiz kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Çocuklar kötü alışkanlıklar edineceği yere 4 tane antrenör eşliğinde güzel vakit geçirerek yüzmeyi öğreniyor. Belediyemiz de yüzme havuzu ile ilgili olarak çalışmaları sürdürüyor. Orası açılırsa orada yüzecekler, yoksa burada yüzme öğrenmeye devam edecekler. Ben bu vesileyle portatif havuzun kurulmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan tüm öğrencilerimizi yüzme öğrenmeye bekliyoruz. Yüzme bilmeyen öğrencimiz kalmasın" ifadelerini kullandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise, "200 metrekarelik portatif yüzme havuzunda Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile öğrencilerimize ve Kozanlılara yüzme öğretiyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 bin çocuğa eğitim verdik. Sabah 9, akşam 8 arası açık kalacak. Pazar günleri havuz dinlenecek" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, "Adana’mız çok sıcak. Su kanallarında eğlenmek yerine temiz bir şekilde havuzda yüzme öğreniyoruz hem de eğleniyoruz” dediler.