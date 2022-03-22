Adanalı Arif Topal’ın yeni kitabı çıktı

Adanalı Yazar Arif Topal’ın 12. Kitabı olan “Geleceğimiz Geçmişimizde Saklı” kitapçılardaki raflarda yerini aldı.

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Eğlence Köyünden olan Arif Topal’ın daha önce Bırakma Ellerimi, Hayatı Sessize Aldım, Seyreyle Cemal’i Yâr ile, Canmânâ’m, Ümit Sizsiniz, Bekleyen Her Şey Soğur, Hafız’ın Günlüğü, Umuda Yürüyorum, Nasıl Zengin Oldum? , Eyvallah adlı kitapları yayımlanmıştı. Yazar Topal, maziyi inkârın insanları olduğu kadar, cemiyetleri de felâkete götüreceğini belirterek,”Çünkü insanlar mazileriyle, milletler tarihleriyle istikbale koşarlar. Maziyi bilmeden, ondan kuvvet, ilham ve ders almadan gelecekte var olmamız mümkün müdür” dedi.

Arif Topal kimdir?

Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Topal, 1972’ de Adana Karaisalı ilçesi Eğlence köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladı. Karaisalı Kur’an Kursunda Hafızlık eğitimini aldı. Adana İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.Yükseköğrenimini İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı bölümünde de yüksek lisansını tamamladı.Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Osmaniye ve İstanbul’da çeşitli camilerde imam hatip, Mersin İl Müftülüğünde Murakıp, Bayburt, Mersin ve Osmaniye İl müftülüklerinde ve İstanbul Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Personel Şube Müdürü olarak görev yaptı.2017 yılı Nisan ayı itibariyle kurumlar arası geçiş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak naklen atandı. Halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak göre yapmaktadır.