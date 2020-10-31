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Adana’dan İzmir’e 8 kişilik uzman ekip gönderildi
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ARAMA KURTARMA BİRİMİ’NDEN 8 UZMAN PERSONEL VE İKİ ARAÇ, DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ GÜN İZMİR’E GÖNDERİLDİ.
ADANA 31.10.2020, 15:57
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Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Birimi’nden 8 uzman personel ve iki araç, depremin meydana geldiği gün İzmir’e gönderildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla yola çıkan ekipte bulunan personel, arama kurtarma faaliyetlerinde tecrübeli çalışanlardan oluşuyor.
Can kaybının artmaması için yapılan çalışmalara destek olacaklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İzmir’deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” dedi.
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