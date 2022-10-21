Adana’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı

Adana’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlıdan 8’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese dün eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala ele geçirildi.

Operasyonda baskın yapılan V.B.’nin (24), Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki evinin yatak odasında termal çadır içerisine kurduğu serada 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığını, Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü. Otoyolda takip edilip, uygulama noktasında durdurulan Y.B.’nin (32) otomobilinde ise yedek lastiğin içinde 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.’nin (20) valizinde de 2 bin 408 sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ve B.Ç.’nin de aralarında olduğu 8’i tutuklanırken, V.B. ile birlikte bir kişi adli kontrol şartı, 17 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.