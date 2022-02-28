Adana’da Yüzme Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı

Adana’da yüzmede Milli Takım Seçme ve Baraj Geçme Yarışları tamamlandı.

Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalarda sporcular federasyonun belirlediği yüzme baraj derecelerini geçmek için kıyasıya yarıştılar.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu belirterek, "İki yıldır pandemi nedeniyle gerek antrenman, gerekse müsabaka yapma anlamında sıkıntı yaşayan sporcularımız, virüsün eski gücünü kaybetmesi ile birlikte, artık tüm güçlerini kendilerini geliştirebilmek ve ay yıldızlı forma ile ülkemiz adına mücadele edebilmenin onurunu yaşamak için harcıyorlar. Onların bu çabalarının hedefine ulaşması için, antrenörleri ve bizler üzerimize düşeni yerine getirmek için, tüm imkânlarımızı gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Artık yeni şampiyonluklara ve olimpiyat hedefine doğru kulaç atma vakti gelmiştir. Ben sporcularımızı ve antrenörlerini tek tek tebrik ediyor, yolları şampiyonluk olsun diyorum” dedi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, yakından takip ettiği müsabakaların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm dünyayı iki yıldır etkileyen Covid-19’un, yavaş yavaş etkisini kaybetmesi ile birlikte lisanslı sporcumuz hızla artmaya başlamış, bununla birlikte İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’ın büyük destekleri sporcularımızın performansının artmasında etkili olmuştur. Yaz döneminde İl Müdürlüğümüzce organize edilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında düzenlenen, yaz okulları ve yüzme kursları lisanslı sporcu sayımızın artması noktasında oldukça faydalı olmaktadır. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettikleri baraj dereceleri, verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterdi. Başta tüm başarıların ardında emekleri olan, sporcularımıza havuzları tahsis ederek, bizleri her konuda destekleyen İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar olmak üzere, tüm sporcularımıza, onlara emek veren antrenörlerimize ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyorum."