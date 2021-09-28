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Adana’da yurt kapasitesi genişletildi, yataklar boş kaldı

Yurt genelinde yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Adana’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda bin 951 adet yatak boş kaldı.

ADANA 28.09.2021, 14:12
Adana’da yurt kapasitesi genişletildi, yataklar boş kaldı

Yurt genelinde yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Adana’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda bin 951 adet yatak boş kaldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, öğrencilerin en rahat şekilde eğitimlerini tamamlamaları için Adana’da yurt kapasitelerini 11 bin 182’ye çıkardıklarını fakat öğrenci yurtlarında bin 951 adet yatağın boş kaldığını belirtti.

Yeni yurtlar ve mevcut yurtlarda yapılan çalışmalarla 4 bin 536 olan öğrenci kapasitesinin 11 bin 182’ye kadar çıkarıldığını ve uygun ortamların sağlandığını belirten Çintimar, toplam erkek öğrenci sayısının 5 bin 6, kız öğrenci sayısının 6 bin 176 olduğunu, mevcut erkek öğrenci sayısının 4 bin 46, kız öğrenci sayısının ise 5 bin 185 olduğunu söyledi.

Yeni yapılan yurtlarda bilgisayar ve müzik odası, spor salonu, acil durumlar için yangın butonu ve öğrencilerin her türlü aktivitelerini gerçekleştirmesi için genç ofis odalarının bulunduğun kaydeden Çintimar, "Her şey hazır öğrencilerimizi bekliyoruz’’ dedi.

Öte yandan, yurtlarda barınan öğrencilerin istekleri doğrultusunda, Osmanlıca, İngilizce, Arapça, Fransızca, diksiyon, bilgisayar, muhasebe, resim, müzik, boks, voleybol, futbol ve karate gibi alanlarda kurslar düzenleneceği öğrenildi.

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