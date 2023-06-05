Adana’da yetki 9. kez Eğitim-Bir-Sen’de

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin kentte 9. kez yetkili sendika olmasının ardından bir açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Sezer "Azimli mücadelemiz sonucunda Adana’da karaya, kaleye, denize ve gökyüzüne diktiğimiz yetki bayrağımızı zirvede dalgalandırmaya devam ediyoruz. Emek, ömür ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2023 mutabakat döneminde sendikaların üye sayıları resmen açıklandı. Buna göre eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 9. kez yetkili sendika oldu.

Açıklanan rakamlara göre Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 10 bin 453 üyesi ile yetkiyi alırken Eğitim-Bir-Sen’e en yakın sendikanın 7891 diğer 50 sendikanın ise toplam 7497 üyesi olduğu belirlendi.

Konuya ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, el ele vermenin, omuz omuza durmanın, örgütlü olmanın hak ve adalet yolunda güçlü olmak anlamına geldiğine inanarak çıktıkları yolda, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, sorunlarına çözüm bulunması mücadelesinde önemli işlere imza attıklarını ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen olarak hak ve özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını gerçek anlamıyla ve layığıyla yaptıklarını belirten Başkan Sezer, "Her zaman vurgu yaptığımız gibi bizim sendikacılık anlayışımız ilkeli sendikacılıktır. Yakmadan, yıkmadan, kırmadan, dökmeden hep daha iyisinin olduğunun idrakiyle, azimle mücadele etmektir. Bu bilinç sonucunda istikrarlı bir kazanımdır. Bu ilkeler bizlere kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarından mirastır. Bu mirasa sahip çıkarak istikamet üzere yolumuza devam ediyoruz.Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarımızın hak arama, haklarını koruma ve geliştirme mücadelemizi sürdüreceğiz. Davamızın esas gücü, taleplerimizde haklılığımız, savunduğumuz değerlerin doğruluğudur. Milletimizin geleceğini omuzlayacak çocuklarımızın ve gençlerimizin verimli, başarılı, iyi bir eğitim düzeniyle yetiştirilmesi idealimiz, ülkemizin ve milletimizin istikrar ve istikbali için verdiğimiz mücadele asla sekteye uğramadı, uğramayacaktır” diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel değerleri benimseyerek sendikacılık mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Sezer,"İstikrarlı büyümemize devam edeceğiz. Kazanımlarımızı arttıracağız. Şanlı mücadelemizde, zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara, yeni seferlerden yeni zaferlere yol alarak ilerleyeceğiz. Kutlu yürüyüşümüzde çağrımıza el ve omuz veren kuruluşundan bugüne sendikamızın genel başkan ve genel merkez yöneticileri başta olmak üzere tüm dava arkadaşlarımıza, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetim Kurulumuza, ilçe başkanlarım ve yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize, komisyon başkanlarımız ve yöneticileri ile bütün üyelerimize, emek, ömür ve gönül veren herkese gösterdikleri çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı.