Adana’da "Yayladan Denize Yaz Şenliği"

Adana Büyükşehir Belediyesi başlattığı ‘Yayladan Denize Yaz Şenliği’ etkinlikleriyle tatilcilere unutulmaz hafta sonları yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği etkinlikler geçtiğimiz hafta Tekir, Kamışlı, bu hafta da Yumurtalık ve Karataş’ta halkla buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonları yaylalar ve sahil bölgelerinde gerçekleştirdiği kültürel etkinlikler devam ediyor. Halkın hoşnut olduğu ve yoğun katılımın yaşandığı etkinliklerin açılışı bando ile yapılıyor, çocuk tiyatrosu gösterimi, konser ve halk oyunları ile devam ediyor.

Hafta sonu yayla ve sahil yörelerinde gerçekleştirilen ‘Yayladan Denize Yaz Şenliği’ etkinlikleri önümüzdeki haftadan itibaren merkez ilçelerin ücra mahallelerinde

hafta içi konser ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.