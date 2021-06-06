Adana’da yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün orman yangınlarının söndürülmesinde yönetim ve müdahale etkinliği artırmayı hedeflediği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in Orman Genel Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezinden video konferans aracılığıyla Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen orman yangını tatbikatına katılarak bizzat koordine ettikleri tatbikatta İnsansız Hava Aracı, Yangın-Cell ve yangın yönlendirme tabletleri kullanıldı.

Bakan Pakdemirli, son yıllarda orman yangınlarının sayısında çok ciddi bir artış olduğunu belirterek, yangınlarla ilgili hazırlıkları tamamlamak ve eksiklikleri görmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak bütün ekiplerle Adana ve Osmaniye illerinde çıkabilecek orman yangınlara karşı 7/24 teyakkuzda olduklarını belirtti. Yılmaz, “Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı olduğundan vatandaşlarımızdan biraz daha hassas olmalarını istiyoruz. Ormanlara giriş çıkışlarda biraz daha dikkatli olarak, pikniklerini gelişi güzel yerlerde değil piknik için ayrılmış sahalarda yaparak bizlere yardımcı olabilirler. Özellikle tarla temizliği için anız yakmasınlar, hem canlıları hem ormanlarımızı yok etmeyelim. Sigara izmaritlerini gelişi güzel atmasınlar. Ormanlar hepimizin yeşil vatanımıza hep beraber sahip çıkalım. Vatandaşlarımız, ormanlarımızda bir duman gördüklerinde ücretsiz olarak 177’i aynı zamanda 112’yi arayarak yangın ihbarında bulunabilirler” dedi.

Yapılan tatbikata Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, OYM Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları, Adana Orman İşletme Müdürü Mesut Serter, şube mühendisleri, teknik elemanlar, arazözlerle birlikte yangın işçileri katıldı.