Adana’da uyuşturucuya karşı emniyet-zabıta iş birliği

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye daha etkin katılabilmek için narkotik uzmanlarından eğitim alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli zabıta personeline, uyuşturucuyla mücadeleye sağladıkları katkının daha bilinçli ve etkin olması amacıyla Narkorehber eğitimi verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın üzerinde hassasiyetle durduğu ve bu yıl “Narkoanne” proje adı verilen eğitimde 75 zabıta personeli iki gün boyunca bilgilendirildi.

Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi koordinesinde, zabıta personeline verilen Narkorehber eğitimi ile, uyuşturucuyla daha etkin mücadele edilmesi, zabıta personelinin bu mücadeleye daha fazla katkı sağlaması ve toplumun uyuşturucudan korunması amaçlanıyor.