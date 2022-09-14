banner596

banner547

Son Dakika

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

ADANA 14.09.2022, 11:15
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde ikamet eden S.C. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada, 9 kilo 315 gram kubar esrar maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
20
az bulutlu