banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Dünyanın en zenginleri listesi değişti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Sayılarla Tokyo Olimpiyatları
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA 23.08.2021, 11:29
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir dizi uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 861 gram gram toz esrar, 500 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, 4 bin 928 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 18 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan toplam 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık