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Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA 30.05.2022, 11:49
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden S.F. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 202 adet uyuşturucu hap, 8 gram kokain maddesi, 200 mililitre sıvı metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 25 adet tabanca fişeği ve 15 adet sahte ABD doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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