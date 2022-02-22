Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyondu 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesinde bazı şahısların evlerinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramada bin 500 gram kubar esrar maddesi, 150 gram esrar maddesi, 150 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu hap, 12 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 125 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.