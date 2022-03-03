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Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı
Adana’da 14-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA 03.03.2022, 10:29
Adana’da 14-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 14-21 Şubat 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen 17 operasyonda, 1.698 gram kubar esrar maddesi, 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 3 gram sentetik kannabinoid, 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.