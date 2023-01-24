Adana’da üreticiler kırsal kalkınma ile desteklendi

Adana’nın Kozan ilçesinde yüzde 75’i hibe olmak üzere 3 çiftçi için yaptırılan çadır ahırların kurulumu tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde her bir çiftçiye 128 metrekare olmak üzere toplam 3 kişiye demonte çadır ahırlar kuruldu. Boztahta, Yukarıgeçili mahalleleri ile Aladağ ilçesine bağlı Küp Mahallesinde kurulumu tamamlanan çadırlar sahiplerine teslim edildi. Çadır ahırların 4 mevsim boyunca zor iklim koşullarına dayanıklı malzemeden yapıldığı, demonte sistem olduğundan başka yere nakledilebildiği kaydedildi.

Kozan Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile yüksek kesimlerde, kırsalda yaşayan küçük ve orta ölçekli çiftçilerin yaşam şartlarının, refahlarının ve dirençlerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Erdoğan “Kırsal dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi; IFAD yani (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kredisi, devlet katkısı ve yararlanıcıların katkıları ile finanse edilmekte olup en az 5 yıl süresince Kozan İlçesinde uygulanmasına devam edilecektir. Bu proje çerçevesinde İlçe merkezi ve mahallelerinde ikamet eden çiftçilere, hayvan yetiştiricilerine, üreticilere ve kamu yatırımlarına yüzde 70 ile yüzde 100’e ulaşan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır ”dedi.