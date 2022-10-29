Adana’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl coşkusu

Adana’da Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlaması Uğur Mumcu Meydanı’nda yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Kararlar ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün askeri cipin üzerinde halkı selamladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu. Elban, törende yaptığı konuşmada, “Düşman kuvvetleri 1. Dünya Savaşı’nda birçok cephede kahramanca mücadele vermiş bu milletin artık yorulduğu ve vatanını savunmak gibi bir gücünün tahakkatinin kalmadığına inanıyordu. Son bir hamleyle Anadolu coğrafyasını dört bir yandan kuşatmaya başladılar ve belli oranda da işgal ettiler. Bu işgale karşı aziz milletimiz boş durmadı ve hemen hızlıca direniş refleksini göstermeye başladı. Bu direnişin en efsane olduğu dillere destan olduğu illerden bir tanesi en başta geleni burada görev yapmaktan şeref duyduğum aziz Adana’da oldu. Ve güzel Atatürk’ümüze de Kurtuluş Savaşı’nın ilhamı, cesareti ve fikri konusunda da kaynaklık teşkil etti. Hızlıca kendi coğrafyasındaki düşman kuvvetlerini çok acılar, sıkıntılar çekmesine rağmen büyük bir kahramanlıkla Çukurova coğrafyasından söküp attı ve Ankara hükümeti bu kahramanlık sonunda batılı güçler tarafından tanınmak zorunda kaldı” dedi.

Hem Adana da, hem de diğer yörelerdeki direnişler yapılıyor olmasına rağmen herkesin Adana kadar şanslı olmadığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

“Bütün bu mücadelelerin örgütlenmesi bir bütün olarak mücadele verilmesi için elbette ki bir lidere, kahramana, vatanı, milleti, inancı için hiçbir fedakarlıkta bulunmaktan çekinmeyen büyük bir lidere ihtiyaç vardı. Ve hem Yıldırım Kuvvetlerinde bir ordu komutanlığından Adana’ya geldiğinde işgalle ilgili ilk konular görüşüldüğünde hem buradan İstanbul’a gittiğinde o meşhur hayıflandığı ve artık herkesin hafızasını kazandığı birçok sözü ve birçok tavır davranışı var. Dolayısıyla o hızla o refleksle Anadolu’yu hızlıca dolaşıp bu aziz milletin yüreğindeki özgürlük duygusunu vatan aşkını bir bütün halinde toparlayıp düşmana karşı mücadele ruhunu tekrar dimdik ayağa kaldırdı. Biliyorsunuz dört cephede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimiz, kahraman ecdadımız hakikaten yıllarca savaşta yorulmuş olmasına rağmen eşi benzeri görülmemiş büyük bir kahramanlık hikayesi yazdılar. Bu destansı mücadeleden sonra da düşmanı tamamen yurdumuzda attılar.”

Vali Elban’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Adana Büyükşehir Belediyesi ekibi zeybek gösterisi Seyhan ÇEP Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri de halk oyunu gösterisi sundu. Okullar arası yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programın sonunda yapılan geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.