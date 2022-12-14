Adana’da "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" yapılacak

Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürlüğünün 2022 Teknik Destek Programı çerçevesinde ‘Kültürel Diplomasi Bağlamında Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi’ gerçekleştirilmesine yönelik proje başvurusu Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube Müdürü Dr. Çetin Oranlı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Adana’da ‘Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi’ projesi için protokol imzaladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Genel Sekreter Ahmet Rifat Duran, projenin hayırlı olmasını diledi. Yerel basına önem verdiklerini kaydeden Duran, turizm alanına yönelik olarak yapılacak her çalışmanın değer taşıdığını, BİK ile işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti. BİK Adana Şube Müdürü Dr. Çetin Oranlı da, Adana’yı da içine alan Çukurova bölgesinin turizm alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için bütün paydaşlara görev düştüğünü hatırlattı. Kurum olarak her zaman yerel basının yanında olduklarını hatırlatan Oranlı, köklü bir geçmişe sahip Adana basınının dinamik yapısı ile turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayabileceğini, eğitim programın da katkısıyla nitelikli yaklaşımların ortaya konulacağına ve bölgeye katkı sağlanacağına inandığını vurguladı. Oranlı, programın bölge tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Proje çerçevesinde basın kuruluşlarının katılımı ile Adana’da alanında yetkin isimlerin katılımı ile eğitim programlı düzenlenecek. Proje ile yazılı basında turizm haberciliğine profesyonel yaklaşımlar ortaya konulması, bölge imajına olumlu katkılar sağlanması amaçlanıyor.