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Adana’da tağşiş listesi mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana’da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi.

ADANA 02.03.2022, 14:46
Adana’da tağşiş listesi mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana’da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi.

Bakanlığın yayınladığı listede Adana’daki et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor.

Yayınlanan taklit ve tağşiş listesi şöyle:

El-Se Gıda Çay Paketleme Pazarlama ve Ticaret Seyhan /Adana

Beyçayır Karadeniz Siyah

Filiz Çayı Siyah Çay Boya: Gıda Boyası Tespiti

Mehmet Ünal -Üçler Değirmen Hububat-Yem ve Zeytinyağı Fabrikası (Kozan/Adana)

Dökme Ham Zeytinyağı: Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, CN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

Ekinci Tavukçuluk-Sedef Gül Ekinci/İsmetpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:160/A Seyhan/Adana

Tekir Kasap Sucukları

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti

Ceyhan Gurme-Fırat Ceyhan/ Meydan Mah. 39022 Sk.No:4/A Seyhan/Adana

Çamlı Tekir

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti

Atala Gıda Yemekçilik İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Şti./ Ova Mah. 44374 Sok. Modern San. Sitesi B-Blok 1- 1G Seyhan /Adana

Köftecchi

Kıymalı Kızartmalık İçli Köfte Sakatat (Taşlık) Tespiti

Hak Et/Yeşiloba Mah. 46083 Sk. A Blok No:2/C Seyhan/Adana

Asil Gazi

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti

Özderinalp Kasabı-Cem Derinalp/ Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş Bul. No:192/B Yüreğir/Adana

Çiğ Döner Eti (Dana Eti) : Sakatat (Dil) Tespiti

Hak Et-Mehmet Ozan Layık/Yeşiloba Mah. 46093 Sk. Seyhan San. Sit. A Girişi No:2 Seyhan/Adana

Yörük Ana Mangal

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti

Gazi (Asil) Sucukları

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti

Akkapı Et Market-Sevil İşibol/Pınar Mah.Nazım Hikmet Cad. No.63/A

Seyhan/Adana

Dana Kuşbaşı (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Sütogurme Top. Gıda Mark. San. Tic. Ltd. Şti./ Yenibaraj Mah. Ş.Yzb. Bülent Angın Bulv. No.50/B Seyhan/Adana

Dana Eti (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Güneydoğu Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Kozan/Adana

Güneydoğu

Yüzde 3 Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin

BMK Süt ve Süt ürünleri Yem Gıda İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yüreğir/Adana

Hatay Peyniri: Nişasta

Özpınar Süt ve Süt Ürünleri-Osman Şahin Seyhan/Adana

Balpınarım Yoğurt: Bitkisel Yağ

Ketre Gıda Tar.Teks. İ.S.B.S.İ.M.İ.C.H.O. Eğt. Süt Ürn. San. ve Tic.Ltd.Şti Seyhan/Adana

Ketre Süt Ürünleri

Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin

Köseoğlu Gıda Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Adana

Has- El

Köseoğlu Olgunlaştırılmış Yağlı Tulum Peyniri: Nişasta

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