Adana’da sulanan alan 3 milyon 800 bin dekara çıkacak

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da halen 2 milyon 500 bin dekar alanın sulandığını yeni sulamaya açılacak alanlar ile bu rakamın 3 milyon 800 bin dekara çıkacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca planlanan Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “İklim Değişikliği, Kuraklık, Tarımsal Sulamada Yeni Yaklaşımlar” konulu panel düzenlendi. Panelde suyun günümüzde stratejik bir hale geldiği ve dünya genelinde su kaynaklarının hızla azaldığı belirtilerek gerek tarımsal sulamada gerekse bireysel kullanımda su tasarrufuna yönelik tedbirlerin kısa zamanda uzun vadeli olarak hayata geçirilmesi istendi.

İki oturum şeklinde düzenlenen panelin açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeryüzüne düşen yağışta değişiklik olmamakla birlikte düşme yeri ve süresinde değişiklikler olduğunu belirterek iklim değişikliği ve kuraklığın insanların doğrudan müdahale edemeyeceği unsunlar olduğunu ifade etti. Tekin, ’’Bu unsurlara karşı tedbir almak bunları hayata geçirmek bizim elimizde” dedi. Adana’da halen 2 milyon 500 bin dekar alanın sulandığını yeni sulamaya açılacak alanlar ile bu rakamın 3 milyon 800 bin dekara çıkacağını belirten Tekin, geçmişte Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Adana’ya gelen su miktarının daha fazla olduğunu, bu iki nehirden gelen su miktarının zamanla gerek kaynakların azalması gerekse sulamaya açılan alanların artması ile azaldığını da vurguladı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici’nin moderatörlüğünde yapılan panelde DSİ 6. Bölge Müdürlüğünden Alper Özdem, Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burçak Kapur, Üretici İhsan Oğuz Beyarslan, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Çetin, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Mustafa Gülüm, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ayşe Nuran Çil sunum yaparak, tarımsal sulama, iklim değişikliği, tarımsal sulamada yeni teknolojiler, bitki deseninin iklim değişikliğine etkileri, tarımsal su kullanımının sorunları, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi konularını anlattı.

Panel genel değerlendirme ve katılımcıların soru-cevap bölümünde görüşlerini dile getirmesi ile sona erdi.