Adana’da sokak hayvanları unutulmadı

Adana’da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına besleme çalışması yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, hayvanseverlerle ve hayvan hakları savunucusu derneklerle birlikte besleme gerçekleştirildi.

Kedi ve köpeklere yönelik, merkez ve kırsal ilçelerde yapılan beslemede yüzlerce canlının ihtiyacı karşılandı.

Besleme süresince kedi ve köpek mamasıyla birlikte tavuk kırıntısı da bırakıldı.