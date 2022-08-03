Adana’da şehit eşinin işten çıkartılması

Adana Büyükşehir Belediyesi, şehit eşinin işten çıkartılmasıyla ilgili, "Hakkında çok sayıda şikayet olan, vatandaşlara hakaret ettiği tutanaklarla belgeli, uyarıları ve belediye hiyerarşisini hiçe sayan bir personelimiz hakkında zorunlu standart prosedürü uyguladık" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır (46) ile ilgili 26 farklı şikayet ve bu şikayetler sonucu 18 farklı tutanak tutulduğu, 8 sözlü uyarı verildiği belirtilerek, "Şikayetlerin sebepleri; vatandaşla tartışma, kaba davranma ve argo konuşma, araçta yolcu varken araçtan inerek kapısı açık şekilde terk edip fırından yiyecek, içecek alma, durakta bekleyen engelli vatandaşı almama, güzergahını kullanmayarak vatandaşı mağdur etme, durakta durmama, kalkışını geç yapma, gibi sebeplerdir. Personelimiz rapor aldığı gün A Haber kanalında çıkması üzerine konu Teftiş Kurulu Başkanlığına sevk edilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun; iş sözleşmesinin feshi ile ilgili, 25. Maddesinin ‘‘II - Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’’ başlığı altındaki B ve E bentleri dikkate alınarak gereğinin yapılması için bağlı olduğu disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bunun sonucunda Adana Ulaşım A.Ş. tarafından iş sözleşmesi feshedilmiştir" denildi.

"Toplu taşıma gibi doğrudan can güvenliği ve toplum huzurunu ilgilendiren bir kamu hizmetindeyse ekstra hassasiyet taşırız" ifadesi kullanılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Eğer standart prosedürü uygulamasaydık bütün Adana halkına haksızlık, adaletsizlik ve saygısızlık yapmış olacaktık. “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” ilkesiyle çalışır ve kutsal şehitlik mertebesine mümkün olan en büyük saygıyı gösteririz. Görevimizi vatanımıza olan sevgimiz ve vatandaşlarımıza olan saygımızla yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile işten çıkan personel arasında geçtiği iddia edilen diyalogsa tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Bu iftirayla ilgili yasal haklarımızın saklı olduğunu hatırlatırız. Şehitlik gibi bir mertebeyi bile siyasi istismar malzemesi yapmaya çalışan kişiler için de akıl ve izan diliyoruz."

Şehit eşi Hatice Batırır, 13 yıl önce eşi Bilal Batırır’ın teröristlerce şehit edilmesi sonrasında devletin sağladığı hakla Adana Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapmaya başlamıştı.