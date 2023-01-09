Adana’da sabah namazı buluşmaları

Adana’da babalar ve çocukları sabah namazında Adana Çukurova Akşemsettin Camiinde saf tuttu.

İl Müftülüğü tarafından her hafta değişik mahallelerde farklı camilerde, ailece sabah namazı buluşmalarının bu haftaki adresi Çukurova İlçe Müftülüğü Akşemsettin Camii oldu. Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, Hac ve Umre Müdürü Ali Hançer, daire personelleri, din görevlileri, çocuklar, gençler ve aileleri katıldı. Namaz öncesi cami görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Namazın kılınmasının ardından programa katılan vatandaşlar topluca yapılan tesbihata iştirak ederek İl Müftüsü Taşcı’nın sohbetini dinledi.

Sabah namazının önemine değinen Müftü Taşcı, “Aynen bir Cuma namazı gibi, camimizin bu sabahın seherinde, tıklım tıklım doldurdular, tabi buna vesile olan camimizin görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Sabah namazları bizim için diğer namazlardan farklı, bu namazı kıldığımız zaman, özellikle bir gece cemaatle namazımızı kıldığımız zaman işte Allah’ın himayesinde, Cenabı Allah’ın himayesine girmiş oluyoruz. Adana’mızda sabah namazı buluşmalarımız çok coşkulu geçiyor, çok heyecanlı geçiyor yani oradaki huzuru, mutluluğu, rahmeti, bereketi, illiklerimize kadar hissediyoruz. Haftanın 3-4 gününde neredeyse Adana’mızın muhtelif camilerinde bu sabah namazı coşkusu, bir başka, cemaatimizi davet ettiğimiz zaman koşar adımlarla geliyorlar. Özellikle sizlerin de dikkatini çekmiştir. Gençlerimiz ve özellikleri çocuklarımız ki bunlar bizim istikbalimiz, geleceğimiz, yani kendileri için çalışıyoruz, yavrularımıza kadar bebelere kadar bugün buradaydı. Cenab-ı Allah, bu manzarayı hiçbir zaman eksik eylemesin. Yavrularımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi buralardan ayırmasın ve biz zaten Müftülükler olarak cemaatimizle sizlerle beraber tek gayretimiz, en önemli çalışmamız, yavrularımızı, gençlerimizi yaratanlarıyla buluşturmak, camilerimizle buluşturmak, Peygamber Efendimiz ile buluşturmak, Allah’ın kitabı Kur’an’da buluşturmanın, bizim niyetimiz, gayretimiz Cenab-ı Allah bu manada bizlere yardım eylesin, işlerimizi kolay kılsın, dinine hakkıyla hizmet etmeyi nasip eylesin, bizi cemaatimizden, cemaatimizi de bizden ayırmasın Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Programın sonunda sıcak çorba ve çay ikram edildi.