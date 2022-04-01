Adana’da otoyol bağlantı yolları kapatıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Adana’da otoyol bağlantı yollarının kapatılması nedeniyle bazı yollarda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Türkmenbaşı otoyol bağlantısı açıldı ancak önceki dönem yapılan protokol gereği yeni otoyol bağlantı yolunun açılmasına istinaden Kasım Ener - Alparslan Türkeş ve Tellidere - Mavi Bulvar otoyol bağlantıları bugün Karayolları tarafından kapatıldı. Kararın ardından otoyol bağlantı yolunda giriş çıkışlar bariyerle kapatılırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolun kapatılmasından habersiz olan sürücüler uygulamaya tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, sorunun çözümü için Karayolları ile görüşmelere devam ettiği öğrenildi.