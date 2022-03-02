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Adana’da otomobil otoyolda devrildi: 3 yaralı
Adana’da otoyolda kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ADANA 02.03.2022, 16:37
Adana’da otoyolda kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Arın’ın kullandığı 44 AAT 284 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Kenan ve İbrahim Arın yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.