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Adana’da otogar kavşağına alt geçit yapılacak

Adana’da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla merkez otogar kavşağına alt geçit yapılacak.

ADANA 18.07.2022, 14:22
Adana’da otogar kavşağına alt geçit yapılacak

Adana’da kent içi trafiğini rahatlatmak amacıyla merkez otogar kavşağına alt geçit yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, kent içindeki yoğun trafiği azaltma çalışmaları çerçevesinde 140 milyon TL yatırım ile D-400 Karayolu üzerindeki merkez otogar kavşağında 300 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde alt geçit projesine başlanacağı belirtildi.

Duyuruda, "Yol kapama, daraltma, farklı güzergah işaretleme ve yönlendirme işlemlerinin yapılacağı çalışmalar sırasında vereceğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Her şey güzel Adana’mız için" ifadeleri kullanıldı.

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