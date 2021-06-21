Adana’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi ile İmamoğlu ilçesine bağlı Musulu Mahallesi sınırında ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Orman yangınına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 7 arazöz, 3 su tankı ve 43 orman yangın işçisiyle müdahale ettiler.

Orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ani müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası 1 dekar ormanlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.