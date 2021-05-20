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Adana’da öğrenciler E-twinning projesiyle kenti tanıtıyor

"Dünya Kültür Mirasının Bir Parçası Olarak Benim Sehrim" E-twinning projesiyle öğrenciler önce şehirlerini tanıyor ardından teknolojinin yardımıyla şehirlerini tanıtıyor.

ADANA 20.05.2021, 10:42
Adana’da öğrenciler E-twinning projesiyle kenti tanıtıyor

"Dünya Kültür Mirasının Bir Parçası Olarak Benim Sehrim" E-twinning projesiyle öğrenciler önce şehirlerini tanıyor ardından teknolojinin yardımıyla şehirlerini tanıtıyor.

Mart ayında başlayan "Dünya Kültür Mirasının Bir Parçası Olarak Benim Sehrim" e-twinning projesi Haziran ayında sona erecek. Türkiye’den 7 şehir ve Slovenya’nın dahil olduğu projede öğrenciler önce kendi şehirlerini tanıyor ardından da teknolojinin yardımıyla şehirlerini diğer illerdeki öğrencilere tanıtıyor.

Adana’daki Kasım Sacide Ener Ortaokulu öğrencileri de proje kapsamında Adana’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle yemeklerini tanıtarak kent turizmine katkı sağlayacak.
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