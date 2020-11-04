Adana’da Mesleki Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin lansmanı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin lansmanı Adana’da yapıldı.

Adana’da, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce meslek liselerini yenilemek, öğrencilere doğrudan destek sağlamak ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlemek amacıyla yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) tanıtıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, uyumunu, istihdam edilebilirliğini ve yeterliliklerini iyileştirerek onları mesleki eğitime teşvik etmesi açısından projenin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Daha fazla okulu ve genci bu işe dahil ederek SEUP’un kentte maksimum seviyede uygulanması için gayret edeceklerini ifade eden Vali Elban, “Suriyelilerin ülkemiz içerisindeki yaşama uyumları büyük önem arz ediyor. Bu proje, Türk ve Suriyeli gençlerin, istihdama daha rahat katılmalarını hedefliyor" dedi.

Vali Elban, göçmenlerin uyumuyla ilgili uygulanan birçok proje olduğunu SEUP’un da onlar içerisinde en anlamlısı olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin’de, Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında, pilot iller İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay’da 55 mesleki ve teknik lisede yaklaşık 1150 atölyenin yenileneceğini söyledi.

Çetin, projenin bilişim, elektrik elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi çocuk gelişimi ve eğitimi gibi 22 meslek alanını kapsadığını ifade ederek, “SEUP kapsamında 444 atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı” diye konuştu.