banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?
Faizlerdeki yükseliş doları nasıl etkiler?
Dorukhan ayrılık için sezon sonunu bekliyor
Dorukhan ayrılık için sezon sonunu bekliyor
Meteorolojiden kar yağışı ve don uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı ve don uyarısı

Adana’da "mavi" seferberliği

Adana Ticaret Odası (ATO), korona virüs risk haritasında sarı kategoride bulunan kent için mavi seferberliği başlatarak, üyelerini ve tüm Adana halkını bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

ADANA 11.03.2021, 11:28
Adana’da "mavi" seferberliği

Adana Ticaret Odası (ATO), korona virüs risk haritasında sarı kategoride bulunan kent için mavi seferberliği başlatarak, üyelerini ve tüm Adana halkını bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini anımsatarak, rehavete kapılmama konusunda uyarıda bulundu.

Menevşe, tedbirlere uyulduğu takdirde Adana’nın renginin “maviye” dönüşmemesi için hiçbir neden bulunmayacağını, bu nedenle Adana Valiliği öncülüğünde, Odalar - Borsa ve AOSB olarak “Sen Bir Numarasın Sana Mavi Yakışır” sloganı ile kampanya başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılın 10 Mart tarihinden itibaren ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır yaralar açtı. Telafisi mümkün olamayan can kayıplarımız oldu, telafisi uzun yıllar alacak ekonomik yaralar açıldı. Tüm ekonomik tahminler alt üst oldu. Her sektörü etkileyen bu virüs özellikle de hizmet sektörünü adeta yerle bir etti. Gerek hükümetimizin destekleri, gerekse TOBB tarafından hayata geçirilen projelerle açılan yaralar sarılmaya çalışıldı ve bu çaba devam ediyor. Kapalı işyerlerinden dolayı terk edilmiş kent görünümünü andıran cadde ve sokaklar şimdi eski günlerine dönmeye başladı. Ancak, tedbirli davranılmaz ise yeniden yasakların gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bundan dolayıdır ki gerek işyeri sahipleri gerekse müşteriler olarak kurallara azami ölçüde uymak zorundayız.”

Özellikle yiyecek-içecek sektöründe kayıtlı üyelerine seslenen Başkan Menevşe, kafe ve restoranlara getirilen kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi. Menevşe, aylardır kapalı kalan, kepenklerini açamayan, sadece gel-al ve paket servis olarak hizmet verebilen işletmelerin yeni düzenlenen kurallar çerçevesinde açılmasının hem işletme sahipleri hem halk hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, koyulan; sosyal mesafe, açılış-kapanış saatleri, HES kodu, misafir sayısı, hijyen ve maske gibi kurallara riayet edilmesinin azami önem arz ettiğinin altını çizdi.

Ülke genelinde 9 binlerin altına düşen günlük vaka sayısının tekrar 13 binler civarına yükselmeye başladığını da anımsatan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, açıklamasının devamında şu çağrıda bulundu:

“Bahar ayının verdiği coşku ile insanlarımız artık evlerine kapanmak istemiyor. Temiz ve bol güneşli havalarla hasreti gidermek istiyor. Önümüzdeki her yıl Nisan ayında geleneksel olarak coşkuyla düzenlediğimiz ancak, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Portakal Çiçeği Karnavalımız var. Bu yıl dijital platformlarda düzenlenecek Türkiye’nin tek sokak karnavalı olan bu karnavalımızı neden yeniden coşkuyla kutlamayalım. Bu hasreti tekrar yaşamak istemiyorsak, önümüzdeki yaz sezonunda sağlıklı günler geçirmek istiyorsak yapacağımız tek şey Maske - Mesafe - Hijyen üçlüsünü hayatımızın bir parçası yapmaktır. “Haydi Adana, Sen Bir Numarasın Sana Mavi Yakışır” diyor ve tüm üyelerimiz ile Adana halkımızı kampanyamızı desteklemeye davet ediyoruz.”
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20