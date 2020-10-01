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Adana’da maske denetimleri
ADANA’DA POLİS EKİPLERİNİN MASKE DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.
ADANA 01.10.2020, 12:42
Adana’da korona virüsle mücadele kapsamında polis ekiplerinin maske denetimleri devam ediyor.
Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri maske denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Karaisalı yolu üzerinde maske denetimi yapan ekipler, maskesiz sürücü ve yolculara cezai işlem uyguladı.
Öte yandan at arabası kullanan bir kişinin de maske taktığı ve maske takmayanlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği bildirildi.
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