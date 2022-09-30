Adana’da lezzet şöleni yaşanacak

Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 7-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Geçmişten geleceğe miras: Mutfak” temasıyla gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali basın toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında festivalle ilgili detaylar paylaşıldı. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana’da bir gastronomi şöleni yaşanacak.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana’nın tarım, turizm, gastronomi ve ticaret açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Bu yıl festivalimizin 6’ncısını düzenliyoruz. Uluslararası bir festival. Gerçekten dünyanın dört bir yanından insanın katıldığı bir festival. Kebabından, her türlü yemeğine kadar gerçekten damak çatlatan bir festival. Bu festival, festivaller şehri Adana’da yapılıyor” diye konuştu.