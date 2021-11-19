Adana’da kentsel dönüşümde yıkım başladı

Adana’da, Yüreğir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen bin 15 konut ve iş yerinin inşa edileceği Şehit Erkut Akbay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilk binaların yıkımına başlandı.

Adana’da 2019 yılının Aralık ayında aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşanmış, Yüreğir’de selden en çok etkilenen mahallelerden biri de dere yatağına yapılan evler nedeniyle Şehit Erkut Akbay Mahallesi olmuştu.

Afet riskli alan ilan edilen bölgede Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in yoğun girişimleri ile kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi.

Proje üzerinde yapılan tüm çalışmalar hızla ilerlerken gelinen süreçte ilk binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmalarına Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, Meclis Üyeleri Metin Uğurlu, Tarık Özünal, Şehit Erkut Akbay Mahalle Muhtarı Selahattin Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarında ilk olarak uzlaşma sağlanan ve kiraları ödenen hak sahiplerinin binalarının yıkımı gerçekleştirildi.

Dönüşüm 104 dönümlük alanı kapsıyor

Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde yıkımın startını veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, burada yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde Şehit Erkut Akbay Mahallemizde kentsel dönüşüm süreci başlamış durumda. Bugün burada il müdürümüz, mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla hep beraber ilk yıkımı gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde 695 hak sahibinin bulunduğu toplam 104 dönümlük bir alanda, 948 bağımsız birimin yıkım süreci başlıyor. Tüm Adanamıza, Yüreğirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha yaşanabilir bir kent hedefi ile çalışma yaptıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz andan itibaren daha modern, yaşanabilir, güzel bir kent oluşturulması noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. İnşallah devletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Şehit Erkut Akbay Mahallemiz birkaç yıl sonra Adanamızın en güzel, en modern mahallesi olacak” ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri ile helalleşerek süreci ilerlettiklerini söyleyen Başkan Kocaispir, “Vatandaşlarımızla gönüllerini alarak, onlarla helalleşerek, ikna ederek süreci ilerletiyoruz. Hep söylediğimiz gibi günün sonunda insanımızın mutluluğu, rızası bizim siyaset anlayışımızın en üstünde yer alıyor. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.