Adana’da Kasım ayında 570 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana’da Kasım ayı içerisinde yapılan denetimlerde bin 150 araç trafikten men edildi, 570 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 304 bin 776 araç kontrol edildi.

Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 150 araç trafikten men edildi, 570 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Kasım ayı içerisinde il sınırlarında toplam 17 maddi hasarlı, 440 yaralamalı, 7 ölümlü olmak üzere toplam 464 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 656 kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.