Adana’da kadınlardan yürüyüş

Adana’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.

Adana’da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Adana Kadın Platformu öncülüğünde bir araya geldi. Kasım Gülek Köprüsü’nde toplanan kadınlar, İstasyon Meydanı’na kadar yürüdü. Burada toplanan kadınlar, sloganlar eşliğinde halay çekti.

Polis ekipleri yürüyüş alanı ve meydanda geniş güvenlik önlemi alırken, kent merkezinde yürüyüş nedeniyle trafik durma noktasına geldi.