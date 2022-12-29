Adana’da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Yusuf İsmet T.’nin kullandığı 31 KER 02 plakalı otomobil, Hamdi B. yönetimindeki 01 R 2276 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Semiha Seda B, Tuana Deniz B, Müzeyyen B, Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E. ve Yağız Kaan E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.