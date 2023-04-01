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Adana’da hentbolda Orhangazi Ortaokulu erkek ve kız takımları il birincisi oldu
ADANA’DA DÜZENLENEN HENTBOL MÜSABAKALARINDA ORHANGAZİ ORTAOKULU YILDIZ ERKEK VE YILDIZ KIZ TAKIMLARI İL BİRİNCİSİ OLARAK TÜRKİYE YARI FİNALLERİNE GİTMEYE HAK KAZANDI.
ADANA 01.04.2023, 10:51
Adana’da düzenlenen hentbol müsabakalarında Orhangazi Ortaokulu yıldız erkek ve yıldız kız takımları il birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.
Okullar arası Hentbol Yıldız Kız-Erkek İl final müsabakaları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda gerçekleşti. İl genelinde birçok okulun katıldığı müsabakaların sonunda Orhangazi Ortaokulu yıldız erkek ve yıldız kız takımları il birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kupa törenine katılarak takımları tebrik edip madalya ve kupaları taktim etti.