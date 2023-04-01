Adana’da hentbolda Orhangazi Ortaokulu erkek ve kız takımları il birincisi oldu

Adana’da düzenlenen hentbol müsabakalarında Orhangazi Ortaokulu yıldız erkek ve yıldız kız takımları il birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Okullar arası Hentbol Yıldız Kız-Erkek İl final müsabakaları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda gerçekleşti. İl genelinde birçok okulun katıldığı müsabakaların sonunda Orhangazi Ortaokulu yıldız erkek ve yıldız kız takımları il birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da kupa törenine katılarak takımları tebrik edip madalya ve kupaları taktim etti.