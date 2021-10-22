Adana’da "Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi" temeli atıldı

Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin temeli törenle atıldı.

200 yatak kapasiteli Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin temel atma töreni, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi doktorları ve çalışanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi’nin alın teri, özveri ve güvenin eseri olduğunu ifade ederek, "Bizler bu işleri yaparken alın teriyle, güvenle inançla yapıyoruz. Bu ülkenin vatandaşı olarak görevimizi yapmaktan gurur duyuyoruz. Adana Yüreğir’de 1998 yılında ilk hastanemizin temelini attık, bugün 4. hastanemizin temelini atıyoruz. Bugüne kadar tüm süreçlerde katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kur’an-ı Kerim Nisa Suresi, 58. Ayetinde ’emaneti ehline veriniz insanları yönettiğinizde adil olunuz’ der. İşte bizim Başkent Üniversitesi olarak yaptığımız iş budur. Her başarılı işin altında ekibin imzası var, bu bir ekip işi. Ben emaneti ehline veriyorum. Bugün özetle Başkent Üniversitesi olarak, biz sağlıkta ülkemizin insanını başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Yıllar önce insanlar radyoterapi görmek için Avrupa’ya Amerika’ya gidiyordu ama şimdi tüm bu imkanlar Adana’da mevcut, Türkiye’de mevcut. Kaliteli sağlık hizmeti nerede gerekiyorsa biz oradayız ve şu anda Başkent Üniversitesi Ankara’da İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Konya’da, Alanya’da. Her zaman söylediğim gibi ne mutlu ki ülkemiz var ve bu ülkemizin insanlarını artık başka ülkelere muhtaç etmediğimiz gibi, gittiğim ülkelere de diyorum ki merak etmeyin sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz ne isterseniz bizde var. Biz Başkent Üniversitesi olarak Orta Asya’dan aynı kökten gelen Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan’daki tıp öğrencilerinin eğitimini sağlıyoruz. Kazakistan’da Semey Üniversitesi artık Başkent Üniversitesi’nin sistemiyle eğitimini veriyor. Aynı talepler Afrika ülkelerinden de geliyor. Bogomolets Kiev Ulusal Tıp Üniversitesi’nin talebi üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde akrabalar arası böbrek transplantasyonu gerçekleştirdik.

Bu transplantasyon, Ukrayna’nın 46 şehrinde ve 7 ülkede canlı olarak izlendi ve Ukrayna’da ilk defa organ nakliyle ilgili sempozyum Başkent Üniversitesi tarafından düzenlendi. Gördük ki oradaki insanların bize ihtiyacı var ve bizler de görevimizi yapıyoruz."

Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmasının ardından konuklarla birlikte Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin temelini attı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 26 Haziran 1998 tarihinde Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, kamu tüzel kişiliğe sahip bir vakıf üniversitesi hastanesi olarak, Adana- Yüreğir’de hizmete açıldı. 19 Ekim 2002 tarihinde Özel Seyhan Hastanesini bünyesine katan merkez, 17 Kasım 2006 tarihinde de Kışla Yerleşkesi’ni hizmete açtı. 16 Ekim 2017 tarihinde Çukurova Ek Hizmet Bina’sını açarak hizmet ağını genişletti.

Son olarak Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin temeli atıldı.